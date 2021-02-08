Реверсивное движение по мосту Волжской ГЭС стартует с 9 февраля

Фото администрации ВО.

Реверсивное движение на мостовом переходе Волжской ГЭС должны были запустить с 7 февраля. Но ни вчера, ни сегодня, 8 февраля, схема движения на дороге не изменилась. Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, тестирование реверсивного движения перенесли по техническим причинам. Но уже завтра, 9 февраля, автомобилистам придется привыкать к пробкам и ожиданиям.

- Тестирование проведут во вторник, во второй половине дня и пока реверсивное движение введут на пару часов, - сообщают в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, что на мостовом переходе Волжской ГЭС идет масштабный ремонт: обновляют не только дорожное полотно, но и саму конструкцию моста. На данный момент мост готов только на 68%, а сдать объект должны уже осенью 2021-го. Так что работы много, а времени в обрез.