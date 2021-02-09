В декабре от коронавируса умерли 176 волгоградцев

За два месяца в Волгоградской области умерли 1780 пациентов с коронавирусом. Фото: АВО

Декабрь стал одним из самых жестоких месяцев пандемии по отношению к заболевшим коронавирусом волгоградцам. В последний месяц 2020 года в ковидных госпиталях Волгограда и области умерли 826 пациентов, у 176 из них основной причиной смерти стал именно COVID-19. Печальный рекорд поставил ноябрь, когда летальных исходов в регионе было под тысячу, причем из 954 умерших 224 волгоградца убил именно коронавирус. Такие данные опубликовал Росстат.

Как сообщает «КП-Волгоград», согласно статистике, из 176 человек, умерших из-за коронавируса в декабре, у двоих COVID-19 тестами подтвержден не был. Врачи поставили диагноз по совокупности признаков. Еще у 98 человек ковид не был основной причиной смерти, но оказал роковое влияние и вызвал фатальные осложнения заболевания. У остальных 552 волгоградцев коронавирус не оказал существенного влияния на летальный исход, хотя они вполне могли бы прожить дольше, не подхватив опасную инфекцию.

Напомним, ежедневно оперштаб Волгоградской области сообщает о 5 – 7 смертях. В эту статистику войдут лишь 176 человек, остальные 650 умерших в ней не значатся.