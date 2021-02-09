Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 февраля: 5 смертей за сутки, идет массовая вакцинация

Актуальные новости о коронавирусе в Волгоградской области на 9 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области можно назвать стабильной. Власти накануне заявили о снижении заболеваемости. Каждый день прирост держится на одном уровне. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала стопкоронавирус.рф, на утро 9 февраля 2021 года количество пациентов увеличилось на 232 человека (8 февраля - 237). Но регион по-прежнему входит в ТОП—15 по заболеваемости (на последнем месте). С начала пандемии ковидом заразилось более 45 тысяч жителей. Если говорить о стране, то во вторник положительные тесты на COVID-19 получили более 15 тысяч россиян из 84 субъектов (всего же заразу подхватили почти 4 миллиона из 85 субъектов).

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 февраля 2021 года.

Фото: Яндекс. Статистика: коронавирус.

Благодаря стараниям врачей 9 февраля полностью выздоровело 229 волгоградцев. Всего же медикам удалось вылечить более 43 тысяч пациентов. Число заболевших и выздоровевших держится на одном уровне – это хорошие показатели, которые позволят при благополучном стечении обстоятельств постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения.

Статистику портит только смертность, которая, увы, растет каждый день. В стране зафиксировали 530 летальных случаев, 5 из них – в Волгоградской области (всего 659 умерших).