В Волгоградской области хотят смягчить ограничения по коронавирусу

Маски волгоградцам придется носить еще долго, а вот другие ограничения могут и смягчить. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На прошедшем 8 февраля заседании оперштаба Волгоградской области отметили, что заболеваемость коронавирусом и внебольничными пневмониями в регионе в последнее время снижается. Поэтому губернатор Андрей Бочаров предложил облздраву, Роспотребнадзору и всем ведомствам в течение двух недель подготовить и представить свои предложения по поэтапному смягчению карантинных ограничений по коронавирусу, действующих в Волгограде и области.

Часть ковидных госпиталей решили постепенно выводить из инфекционного статуса, так что в ближайшие недели сразу несколько больниц Волгограда и области начнут принимать пациентов по основному, доковидному профилю. Однако на случай осложнения ситуации с коронавирусом резерв инфекционного коечного фонда сохранят.

Кроме того, среди задач, которые не меняются уже много месяцев, поддерживать достаточный объем средств защиты, лекарств, тестирования на ковид, а также продолжить вакцинацию от коронавируса.