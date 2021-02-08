Оперативный штаб Волгоградской области обсудил снижение заболеваемости коронавирусом

Расслабляться еще рано, считают в оперштабе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочая неделя в администрации Волгоградской области началась с заседания оперативного штаба. Ситуация с коронавирусом в регионе уже не столь напряженная, как в ноябре-декабре. «Скорость распространения коронавирусной инфекции объективно снижается», - заявил губернатор Андрей Бочаров. Поэтому власти приняли решение, что несколько ковидных госпиталей вернутся к обычному профилю работы. Последует ли за этим снятие или ослабление карантинных ограничений режима самоизоляции и повышенной готовности по коронавирусу, станет известно в ближайшие две недели.

По словам губернатора, в последнее время выздоровевших волгоградцев хотя бы чуть, но все же больше, чем новых заболевших коронавирусом. Свободна половина коек в ковидных госпиталях – их в Волгоградской области на сегодня более тридцати. Меньше стало внебольничных пневмоний. На сегодня уровень заболеваемости в три раза превышает среднемноголетнюю норму, но еще осенью превышение достигало 12 раз. Набирает обороты вакцинация от коронавируса.

- Развернуто 36 стационарных прививочных центров, работают восемь мобильных бригад. В Волгоградскую область поступило свыше 45 тысяч доз вакцины. Уже привито порядка 20 тысяч жителей, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

В феврале в регионе откроют уже 55 прививочных центров. Но расслабляться волгоградцам и снимать маски и перчатки еще рано.

- Ситуация может осложниться с учетом сезонного роста числа простудных заболеваний и увеличения числа социальных контактов, - отметил глава региона.