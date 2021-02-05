Жильцы сотен домов Волгограда платят за отопление улиц

Незакрытые двери и разбитые окна не сохраняют в доме тепло. Фото: АВО

Получая космические платежки за отопление, многие волгоградцы не понимают, за что они платят. Тем более, если при разорительных счетах в их доме недостаточно тепло. Как отмечают инспекторы Госжилнадзора, сотни домов Волгограда и области просто отапливают улицу. Во время рейдов и проверок по жалобам жильцов в 320 домах нашли более двухсот нарушений теплового контура подъездов.

- Проверки соблюдения температурного режима в подъездах уже коснулись домов в Волгограде, Волжском, Фролово, Урюпинске и Камышине. По их итогам в отношении 52 УК и ТСЖ возбуждены административные дела за ненадлежащую работу, еще 37 юридическим лицам направлены уведомления о составлении протоколов, - сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре.

Последние проверки прошли в домах № 109, 111 и 113 на улице Кирова. Там УК тоже не выполнила свои обязанности. Проверяющие обнаружили, что входные двери в подъезд закрываются неплотно, как, впрочем, и окна. От этого ветер гуляет по этажам, дом теряет тепло, а жители платят деньги за отопление улицы. Теперь на исправление ошибок у управляющей компании есть две недели, иначе ей грозит штраф.

Если у вас в доме такие же проблемы, направляйте жалобы в жилинспекцию Волгограда или региональный Госжилнадзор. Сделать это можно через ГИС ЖКХ. Тогда проверка придет и к вам.