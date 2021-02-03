Карантин по бешенству ввели в пяти районах Волгоградской области

Еще в четырех населенных пунктах региона обнаружили бешеных животных. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Еще в пяти районах Волгоградской области на днях ввели карантин по бешенству. Два месяца в зоне особого внимания ветврачей будут хутор Солонцовский Алексеевского района, село Александровка Быковского, хутор Белогорский Кумылженского, поселок Красноярский Чернышковского района, а также город Урюпинск. Накануне карантин ввели и в Старополтавском районе, там в последние дни выявили уже два очага смертельного для человека заболевания.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление губернатора, карантин ввели на два месяца в радиусе километра от границ очага, где обнаружили заболевшее бешенством животное. Все это время из карантинной зоны нельзя вывозить кошек и собак, выгуливать и продавать домашних животных. Также запрещен отлов диких животных. А домашним питомцам предложат сделать прививки от бешенства.

С начала года это уже не первые случаи бешенства в регионе. А в прошлом году от бешенства умерла заразившаяся после укуса собаки девочка.