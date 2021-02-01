В Волгоградской области поселок закрыли на карантин по бешенству

К сожалению, ситуация с таким опасным заболеванием, как «бешенство», в Волгоградской области остается сложной уже на протяжении многих лет. То тут, то там вспыхивают очаги. Вот, на днях на карантин по бешенству закрыли еще один поселок. Больного животного обнаружили в селе Песчанка Новополтавского сельского поселения.

- Угрожаемой зоной определить территорию в радиусе 1 километр от очага. Запретить ввоз и вывоз собак и кошек с данного поселка, а также торговлю и отлов диких животных в угрожаемой зоне, - гласит постановление губернатора Волгоградской области на основании данных регионального комитета ветеринарии.

Отметим, что это уже не первый случай выявления бешенства в Волгоградской области в этом году. Лишь на днях зараженного бешенством животного обнаружили в том же Старополтавском районе, только в селе Беляевка. А еще два случая – в Николаевском и Серафимовичском районах.

Напомним, что в 2020-м году от бешенства умерла 8-летняя девочка из Палласовского района. Ее укусил щенок, которого родители подобрали на улице.