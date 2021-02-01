2 февраля Владимир Путин выйдет на связь с Волгоградом

Президент России по традиции поздравит победителей конкурса "Учитель года". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 2 февраля 2021 года, в Волгограде назовут имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года», финал которого проходит в нашем городе. Президент России Владимир Путин, по традиции, поздравит учителей с заслуженными наградами.

В телеграмм-каналах даже появились слухи о том, что президент лично приедет в Волгоград, чтобы пообщаться с победителями. Но, вероятнее всего, Владимир Путин все же будет поздравлять учителей по средством видесвязи.

Напомним, на протяжении девяти дней педагоги со всей страны соревнуются в профессионализме, демонстрируя все свои знания и умения. Сегодня, 1 февраля, стали известны имена «пятерки» лучших, один из которых и получит заветную награду и почетное звание «Учитель года-2020». Эту награду вручит новому победителю педагог из Волгограда Лариса Арачашвили, которая выиграла конкурс в 2019 году.

Отметим, что завтра в Волгограде будут чествовать не только лучших учителей, но и ветеранов. Ведь 2 февраля в регионе двойной праздник - в этот день 78 лет назад закончилась победой Сталинградская битва.