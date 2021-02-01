В центре Волгограда нарисовали граффити с портретами защитников Сталинграда

Фото военно-исторического музея "Наследие"

На пересечении улиц Советская и Комсомольская в Волгограде есть бетонный забор. К ЧМ-2018 студентки-художницы нарисовали здесь целую «футбольную стену». Несколько лет город украшали портреты Мохаммеда Салаха, Сигурдссона и Вахби Хазри. Но с годами краска померкла и картина стала неприглядной. Поэтому решили ее обновить, тем более есть другой повод – не менее важный, чем мундиаль: ко 2 февраля (Дню победы в Сталинградской битве) здесь нарисовали портреты защитников Сталинграда.

- Выбрали пятерых наших героев: маршала Василия Чуйкова, командира Якова Павлова, снайпера Василия Зайцева, летчицы Лидии (Лилии) Литвяк и юной разведчицы Люси Радыно. Их портреты теперь украшают стену в центре Волгограда, - рассказывает директор фонда социальных проектов «Наследие» Тамара Газарян.

Есть и шестой портрет – отличницы движения «ЮНАРМИЯ» волгоградки Маргариты Ращепкиной. Именно она была капитаном волгоградской команды, выигравшей Кубок всероссийской игры «Победа».

А нарисовал портреты защитников Сталинграда художник из Краснодара Андрей Алексеев. Кстати, именно в Краснодаре юнармейцы дали старт акции «Граффити Победы». Подобные арт-объекты уже появились в Астрахани, Анапе, Саратове, Владивостоке и других городах России.

Как добавляют в гордуме Волгограда, на стене рядом с граффити будет размещен QR-код, используя который, все желающие смогут узнать подробную информацию об изображенных героях.