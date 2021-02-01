В Волгограде разбирают новогодние елки

Елки увозят до следующего декабря. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2021 году новогодние украшения в центре Волгограда простояли как никогда долго. Их и установили раньше, чем обычно, и убирать начали только 1 февраля. Сегодня новогодние ели и гирлянды демонтируют и увозят на склады муниципальных предприятий, где они будут храниться до следующего декабря. А площадь Павших Борцов тем временем готовят к следующему празднику. Здесь 2 февраля будут снимать телеверсию митинга Победителей в Сталинграде.

Сначала украшения, потом и сама елка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, главная городская площадь и подъездные пути к ней 1 и 2 февраля будут перекрыты. Автомобили, которые оказались в закрытой зоне, увозят на эвакуаторах.

Все аккуратно пакуют в коробки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сейчас на площадь Павших Борцов выставляют ограждения и монтируют сцену для репетиции и съемок театрализованного действия в честь 78-й годовщины победы под Сталинградом. В митинге Победителей задействуют более 300 реконструкторов, артистов и кавалеристов.

Не успели забрать машину, ее увезет эвакуатор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Увидеть все это своими глазами мало у кого получится, вечером все покажут в эфире местного телевидения. Чтобы зрители не устроили массового скопления людей, праздничные мероприятия специально проводят в рабочее время в будний день. Но кое-что в программе празднования 2 февраля будет и в оффлайн формате.

Тем временем площадь готовят к следующему празднику. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, если вы еще не расстались со своей живой елочкой, учтите, ее можно не просто выбросить на свалку, но и сдать на переработку у "Акварели". Так вы сделаете сразу два добрых дела.