В программе празднования 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве 2 февраля 2021 в Волгограде сразу более 80 мероприятий – солдатские привалы, историческая реконструкция, концерты, конкурсы, квесты и флешмобы, выставки и праздничный фейерверк. Однако праздник отметят весьма скромно, большая часть событий из-за эпидемиологической ситуации уйдет в онлайн. Мероприятия на открытых площадках проведут по предписаниям Роспотребнадзора. Что и где будет интересного, куда пойти 2 февраля 2021 в Волгограде, подскажет «КП-Волгоград».29 ЯНВАРЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕНачнут отмечать годовщину Сталинградской победы в Волгограде 29 января 2021. В этот день с 11 часов по Первой продольной через несколько районов города проедет стилизованная машина с артистами Волгоградконцерта в военной форме. Из колонок будет звучать музыка военных лет. Также в канун праздничной даты на улицах и в городских парках будут раздавать тематические открытки, листовки и газеты.2 ФЕВРАЛЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И САЛЮТПо традиции утром 2 февраля в Волгограде возложат венки и цветы к Вечному огню и мемориалам во всех районах города. Патриотические акции будут транслировать в аккаунтах молодежных и подростковых клубов. В полдень 2 февраля 2021 в программе праздника - Выстрел памяти на Мамаевом кургане.Привычный легкоатлетический пробег 2 февраля 2021 в Волгограде в этот раз пройдет в формате онлайн.2 февраля 2021 с 10.00 до 13.00 у музея-панорамы «Сталинградская битва» откроются фронтовая поляна, медсанчасть, будет работать полевая кухня. Также волгоградцы увидят реконструкцию боевого эпизода «Взятие огневой точки противника».Также 2 февраля с 10 до 11 часов у памятника Маршалу Жукову устроят солдатский привал со стилизованными фотозонами.А вечером 2 февраля 2021 года в честь Сталинградской победы небо над городом-героем украсит праздничный фейерверк. Начнется салют в Волгограде 2 февраля на площади Павших Борцов раньше обычного - в 20.00.КАК ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДАПомимо возложения алых гвоздик в памятных местах и онлайн-акций в районах Волгограда 2 февраля 2021 года будет не так уж много праздничных событий.В Музейно-выставочном центре Красноармейского района с 20 января работает выставка волгоградского художника-графика Льва Тырина «Война глазами детей». В Кировском «Авангард» пригласит 2 февраля в 14.00 на онлайн-показ художественного фильма. У ДК Советского района Волгограда 2 февраля с 16 до 18 часов из колонок будет звучать аудиоконцерт. В Центральном районе в Комсомольском саду 1 и 2 февраля 2021 весь день с 12 до 18 часов парковое радио будет передавать исторические хроники «От советского информбюро», а также крутить музыку военных лет.КУДА «СХОДИТЬ» ОНЛАЙН2 февраля 2021 в 14.00 - инстаграм-игра «Горячий снег»2 февраля 2021 в 14.00 - «Викторина Победы»2 февраля 2021 в течение дня - квест «Сталинградская битва»2 февраля 2021 в 10.00 - спектакль «Сталинград. Сильные духом»3 февраля 2021 в 13.00 - онлайн-брейн-ринг «Сталинградская битва»Программа обновляется и дополняется.