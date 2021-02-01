В Волгограде арестовали двух участников несанкционированной акции

По информации полиции, в воскресенье задержали 42 Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда 31 января снова прошел несанкционированный митинг. Около сотни человек собрались на площади Ленина. И почти сразу же их начали задерживать сотрудники Росгвардии и ОМОН. А позже первые митингующие получили наказание за участие в незаконной акции. В Центральный районный суд поступили 30 материалов о нарушениях. После их рассмотрения двух человек арестовали: одного на 5 суток, другого за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции – на 3 суток. 28 участников акции получили штрафы в 10 тысяч рублей.

Еще один митингующий должен заплатить 7500 рублей. Его наказали за нарушения масочного режима. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановления не вступили в законную силу, их можно обжаловать.

Напомним, по итогам несанкционированной акции в центре Волгограда 31 января задержали 42 человека. По данным регионального Главка МВД всего у памятника Ленина собрались 65 митингующих.