В Волгограде на незаконной акции задержали 42 человека

Правоохранители "зарубили" незаконную акцию на корню. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В результате несанкционированной акции протеста, которая прошла в Волгограде 31 января 2021 года, задержали 42 человека. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Главке.

- В мероприятии приняли участие 65 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 42 гражданина, - отчитались в ГУ МВД по Волгоградской области.

По некоторым данным, среди задержанных есть и несовершеннолетние.

Напомним, это уже второй несанкционированный митинг в Волгограде, который прошел в январе этого года. На первом, который состоялся 23 января, полиция задержала порядка 60-ти человек. 49 из них суд оштрафовал – на 10 тысяч рублей каждого. Сегодня участников было гораздо меньше, чем в прошлый раз, да и сама незаконная акция завершилась, не успев начаться. Сотрудники правоохранительных органов заранее перекрыли проспект Ленина и оцепили административные здания, и, как и обещали, стали задерживать провокаторов буквально сразу.