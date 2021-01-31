В Волгограде прошли задержания участников несанкционированной акции

Первые же провокация и мгновенные задержания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 31 января 2021 года, в центре Волгограда опять проходит несанкционированный митинг. К полудню у памятника Ленина собралось порядка ста человек. Задержания начались буквально с первых минут незаконной акции.

Сегодня на несанксионированную акцию вышло в Волгограде чуть более ста человек по предварительным подсчетам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцев на площади сегодня не много. На первый взгляд, людей в форме и в желтых жилетах (представители СМИ) даже больше. С самого утра в центре Волгограда увеличили число патрулей, а на площади выставили колонну техники - автозаки, "ГАЗЕЛи", военные машины. Здесь и Росгвардейцы, и сотрудники СОБРа, и ГИБДД.

На площади, где собирались митингующие, людей в форме было болче, чем участников незаконной акции. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На незаконную акцию, как и в прошлый раз, пришло много подростков и молодых людей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В полдень полиция перекрыла движение транспорта и пешеходов по проспекту Ленина (в районе Порт-Саида и в сторону площади Ленина). Маршрутки и автомобили пустили в объезд по улицам Коммунистической и Советской. Остановился и электротранспорт: волгоградцы уперлись в закрытые двери "подземки" на станции Комсомольская и на площади Ленина.

В мэрии пояснили, что подземные станции временно закрывали из-за найденных подозрительных предметов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мэрии пояснили, что станции пришлось на время закрыть из-за найденных подозрительных предметов в "подземке". Говорят, стандартная процедура проверки. К счастью, ничего не нашли и уже через 15 минут трамваи пустили по маршрутам. К половине первого дня 31 января электротранспорт уже работал в обычном режиме.

А на площади, тем временем, едва начала собираться колонна людей с плакатами в руках, правоохранители перешли в режим экстренной готовности. Поначалу они мирно наблюдали за происходящим, но с первой же провокацией, начались задержания. Пару десятков митингующих быстро погрузили в автозаки и увезли.

Все закончилось практически не начавшись. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцев на площади встречали не только полицейские, но и Росгвардия, и СОБР. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бабушку с костылями, которая каким-то образом оказалась в колонне митингующих, правоохранители тоже любезно препроводили из эпицентра событий. В остальном никаких эксцессов не замечено.

К администрации региона прогуляться пошли лишь несколько десятков человек. Шли тихонько в сопровождении полиции.

Шествие сегодня в Волгограде получилось немногочисленным. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все подходы к администрации региона тоже с утра перекрыла полиция. Впрочем до оцепления никто из участников несанкционированного шествия не дошел.

Все подходы к администрации региона перекрыли, но никто из митингующих туда уже и не дошел. Фото: Екатерина СИМОХИНА

О том, что церемониться с провокаторами на несанкционированной акции не будут, в полиции предупреждали заранее.

В центре Волгограда Росгвардия и полиция дежурит сегодня с самого утра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка», - акцентировали в ГУ МВД по Волгоградской области.

И напоминали, что на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях «за участие в несанкционированных митингах и акциях грозит арест на 15 суток или в сто часов обязательных работ». Кроме того, согласно пункту 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ нарушителей могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч рублей (физлиц) до 300 тысяч рублей (юрлиц).

Отметим, что это уже вторая незаконная акция за последнее время в Волгограде. Первая прошла 23 января. Тогда полиция задержала порядка 60-ти человек. 49 участников несанксионированного митинга суд оштрафовал - почти каждого на 10 тысяч рублей. Трех организаторов и агитаторов привлекли к административной ответственности. К слову, Евгения Кочегина арестовали повторно, едва он вышел спустя 7 суток из СИЗО. Его вновь отправили за решетку - на этот раз "за агитацию в спецприемнике". Его арестовали уже на 10 суток.