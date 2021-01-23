В Волгограде частично перекрыли проспект Ленина

Проспект перекрыт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из-за несанкционированной акции сторонников Навального во второй половине дня в Волгограде временно перекрыли главную городскую магистраль – проспект Ленина. Первая продольная закрыта для автомобилей в районе администрации Волгоградской области. Тем не менее, общественный транспорт – автобусы и маршрутки свободно пропускают через заграждение. Так что волгоградским автомобилистам, чей путь лежит через центр города стоит выбрать другой маршрут, минуя место протестов.

Участники митинга постепенно расходятся, так что, скорее всего, ограничение движения будет непродолжительным. Пока же сервис Яндекс.Пробки показывает, что проспект Ленина в Волгограде перекрыт начиная от 7-й гвардейской до улицы Калинина, причем в обоих направлениях. Со стороны Ворошиловского района на улице Рабоче-Крестьянской начинает собираться большая пробка. Ситуация со стороны Красного не столь напряженная.