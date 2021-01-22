В Волжском и Жирновском районе резко выросло число заболевших ковидом

В ковидных больницах более 4,6 тысяч волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. На 22 января 253 новых случая ковида зафиксировали в крупных городах и 17 районах Волгоградской области. В основном это взрослые, причем подхватили заразу сразу 92 волгоградца в возрасте от 30 до 49 лет, также больше сотни заболевших в солидном возрасте и тридцать детей. В Волгограде на сегодня 96 инфицированных, в Волжском – 49. И сотня новых случаев приходится на районы.

По данным оперштаба, сразу 22 человека получили положительный результат теста на ковид в Жирновском районе, 16 – в Михайловке, 12 в Быковском районе. Следом идут Камышин и Фролово – по 8 заразившихся. Семь ковид положительных на сегодня в Светлоярском, шесть – в Новониколаевском, пять – в Ленинском районах.

Также по четыре коронавирусных пациента прибавилось в Среднеахтубинском и Старополтавском районах, по три – в Городищенском, Николаевском, Суровикинском и Руднянском. Меньше всего прирост в Урюпинском районе – плюс два человека, и в Октябрьском и Новоаннинском – по одному.