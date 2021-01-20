Волгоградских студентов в Татьянин день приглашают на каток, тюбинг и в музей

Фото: Парк Раздолье

Волгоградские студенты друг с другом сейчас видятся не так часто. Вузы работают в дистанционном режиме из-за коронавируса. Поэтому место встречи учащихся – видеосвязь. Наверняка, соскучившиеся друг по другу молодые люди выбираются в общественные места, чтобы увидеться. А впереди у студентов главный праздник, который называется Татьяниным днем. В Волгограде в честь него подготовили подарки в виде бесплатных экскурсий, скидок на каток и тюбинг. Накануне праздника, 24 января, интерактивный музей «Россия – Моя история» зовет к себе студентов на экскурсии. Но только тех, кто учится на очной форме. Для прохода нужно показать студенческий билет. Как рассказали «КП-Волгоград» в музее «Россия – Моя история», любители истории смогут посетить обзорные экскурсии по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 – 1945». Важное условие, что в одной группе должно быть не более пяти человек.

25 января интерактивный музей на своих страницах в социальных сетях проведет онлайн-празднование Дня студента. Там будет доступна видеоэкскурсию, которая расскажет о развитии высшего образования в России от Бориса Годунова до Николая II. Также в соцсетях пройдет онлайн-викторину о студенчестве.

А любителей активного зимнего отдыха ждут сниженные цены на каток и тюбинг в пойме реки Царица. С 25 января по 1 марта для студентов будет действовать 50-процентная скидка в парке «Раздолье». В кассе нужно показать студенческий, и стоимость посещения ледовой площадки или горок для тюбинга в 2 раза ниже.