В Волгоградской области прирост новых случаев коронавируса в январе держится на одном уровне. Взрывного роста нет. Но и снижение пока незначительное. 19 января ковидом заболели 255 волгоградцев, в том числе 32 ребенка. Заразились 2 малыша первого года жизни, 6 детей в возрасте 1-6 лет. Выявили вирус у 19-ти школьников 7-14 лет и у четырех подростков 15-17 лет. Отметим, в Волгоградской области на карантин по коронавирусу сейчас закрыты 16 классов в школах и 10 групп в детских садах. 19 января в регионе заболели 77 жителей, которым от 50 до 64 лет. Положительные тесты получили 65 волгоградцев в возрасте 30-49 лет и 66 пенсионеров старше 65-ти. Среди молодежи 18-29 лет 18 заразившихся. Наибольшее число новых случаев ковида в Волгограде – 80 человек подхватили COVID-19. Снова вспышка заболеваемости в Камышинском районе, там сегодня 48 жителей начали борьбу с ковидом. В Волжском заболели четверо.В Михайловском районе 18 новых пациентов с коронавирусом, по 14 жителей заразились в Городищенском, Ленинском, Николаевском районах. 12 положительных тестов сегодня в Старополтавском районе, 10 – во Фроловском. 8 человек подхватили вирус в Среднеахтубинском районе, по 6 – в Котовском и Чернышковском. В Жирновском и Суровикинском районах по 4 жителя начали борьбу с COVID-19. 3 заболевших в Новоаннинском районе, по 2 – в Быковском, Руднянском и Урюпинском. По одному положительному тесту во вторник в Дубовском, Калачевском, Новониколаевском и Палласовском районах.