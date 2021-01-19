Новогодние праздники и каникулы в Волгоградской области способствовали снижению заболеваемости не только коронавирусом, но и гриппом, и ОРВИ. Особенно это заметно в детских коллективах. По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, на второй неделе 2021 года на карантин по ковиду закрыли всего 16 классов в волгоградских школах, а также 10 групп в детских садах и две группы в колледжах.- Среди заболевших коронавирусом 91% - это взрослые. В детских коллективах сохраняется управляемая заболеваемость – единичные случаи без распространения заболевания, - отметила руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.Нет на сегодня в Волгограде и области и других групповых очагов заболевания ковидом. Большая часть заразившихся коронавирусом переносит инфекцию в легкой форме. На тяжелые случаи приходится 4,3% ковидных пациентов, случаи средней тяжести занимают в общей статистике 25,3 процента.