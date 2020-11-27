Алена Хмельницкая и Саша Франк приехали в Волгоград спасать малышей с СМА

Фото со странички движения "Звезда на ладошке"

Сегодня, 27 ноября, в Волгоград приехал настоящий звездный десант – три актрисы театра и кино Алёна Хмельницкая, Ксения Лаврова-Глинка и режиссёр Александра Франк. Прилетели они не на спектакль, а в гости к волгоградским малышам, жизнь которых висит на волоске. Эти детки страдают редким заболеванием – спинальная мышечная атрофия. В Волгограде таких несколько. Один из них – Илюша Шахов. Ему 9 месяцев, из которых большую часть своей жизни он учится дышать. Сейчас он в реанимации, в критическом состоянии. Его можно вылечить, но для этого нужно 178 миллионов рублей. Сумма огромная. И вот эти три актрисы основали движение в помощь детям с СМА, и помогают собирать деньги на спасение этих малышей.

«Спасибо вам, наши волшебницы. В последние трое суток они боролись за нашего Илюшу. И это не просто слова. Большего для нас никто не сделал. Родной Илюшенька, дай нам возможность купить твою жизнь, продержись, любимый, я не смогу без тебя», - написала после встречи мама Ильи Шахова.

Второй волгоградский малыш, к которому наведались москвички – Артем Сармашов. Приезжали не сами, а со съемочной группой, чтобы всем рассказать о проблеме этих деток.

«Их поддержка колоссальна - это не только тёплые слова и положительные эмоции, но ещё и огромная работа, которую проделывают эти хрупкие женщины! Спасибо, вам. У Артема есть все шансы жить полноценной и здоровой жизнью, но для этого нужно закрыть сбор как можно скорее!» - написала после встречи мама Артема.