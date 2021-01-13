В среду стихия не смилостивилась в Волгоградской области. Снегопад сменялся ледяным дождем. И это при шквалистом ветре и тумане, который ложился местами. На дорогах Волгограда и районов региона был настоящий коллапс. Пробки даже днем достигали девяти баллов. Волгоградцы надеются, что в четверг погода будет лучше. Но у нее на этот счет свое мнение. 14 января 2021 года в Волгограде и области снова будет облачно. Синоптики прогнозируют продолжение снегопада и ледяного дождя. Как рассказали «Комсомолке» в Волгоградском гидрометцентре, местами будут сильные осадки, а также туман и метели. При такой погоде не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега на проводах и деревьях. В ночные часы восточный ветер будет дуть с порывами до 22-х метров в секунду, днем в четверг – до 18-ти. Волгоградцев просит быть осторожными региональный Главк МЧС.По обледеневшим тротуарам и дорогам пешеходам стоит двигаться мелкими шагами и использовать нескользящую обувь. Внимательное вождение требуется от автомобилистов. Их вовсе просят без нужды никуда не выезжать, либо пользоваться общественным транспортом. А свои машины лучше не парковать под деревьями и шаткими конструкциями. Они могут упасть от шквалистого ветра.В ночь со среды на четверг по области ожидается от ноля до пяти градусов мороза, местами до -11. Завтра днем 0… -5, а в отдельных районах потеплеет до +5. В Волгограде ночью 14 января легкий мороз в 2-4 градуса, днем в четверг 0… -2.