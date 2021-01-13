Такого снегопада в Волгограде не помнят давно. С утра 13 января 2021 город накрыло метелью. Сильный ветер сбивает с ног, дороги замело, Волгоград встал в 9-балльных пробках. Из-за непогоды на улицах произошло множество мелких ДТП. Пробки в Волгограде из-за снегопада 13 января 2021 растянулись на километры.- Третья продольная от Ангарской до Неждановой стоит, фуры закрыли все полосы на подъеме. Легковые разворачиваются и едут по встречке обратно, - сообщают в соцсетях рискнувшие выехать из дома в метель волгоградцы.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сервис Яндекс.Пробки. Вторая продольная стоит практически на всем ее протяжении. Первая продольная – от ЦПКиО до соединения с Университетским проспектом на улице Автомобилистов. В Ворошиловском, Центральном и Краснооктябрьском районах заторы образовались и на основных поперечных улицах, соединяющих две продольные.Тем временем, дорожники просят автовладельцев не парковаться вдоль обочин, чтобы не препятствовать обработке улиц. В Волгограде на дороги вышли более ста единиц снегоуборочной техники.