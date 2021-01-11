В первый день после новогодних каникул среди 263 новых заболевших коронавирусом совсем немного детей и молодежи. Зато на волгоградцев солидного возраста приходится большее число заражений. Подхватывают ковид жители Волгоградской области в основном в семейном кругу. На Волгоград на сегодня приходится 134 заразившихся коронавирусом, а Камышин с 38 инфицированными обошел Волжский, где прибавилось 26 ковидных пациентов. В целом же на 11 января 2021 года случаи заражения коронавирусом помимо больших городов зафиксированы в 15 районах Волгоградской области.По данным оперштаба, большой прирост ковид положительных пациентов на сегодня в Урюпинском (+14) и Фроловском (+13) районах. В Еланском заболели еще 8 человек, по пять коронавирусных больных в Руднянском, Котельниковском и Светлоярском районах. Четверых инфицированных внес в перечень Новониколаевский район, по три пациента прибавилось в Михайловке и Новоаннинском районе. Еще в пяти районах Волгоградской области после праздников нашли по одному заразившемуся. В их числе Городищенский и Котовский, Ольховский и Кумылженский, а также Серафимовичский.В Волгограде число заболевших коронавирусом давно перевалило за 16 тысяч человек, в Волжском приближается к 4,5 тысячи, в Камышине – к 3 тысячам. Не отстают и районы. С начала пандемии лидеры остаются прежними: Городищенский, Среднеахтубинский, Михайловский. А в Алексеевском районе самые маленькие цифры – всего 79 заразившихся за все время пандемии.