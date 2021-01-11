С начала января прирост новых случаев ковида в Волгоградской области держится на одном уровне. В среднем ежесуточно фиксируется около 260 положительных тестов. Нет резкого увеличение или снижения числа новых случаев и сегодня. 11 января в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 263 жителей. В понедельник регион занимает 14-е место в стране по приросту COVID-19. За время пандемии вирус подхватил 38 301 волгоградец, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В России за последние сутки выявили 23 315 случая ковида в 83 регионах и 436 летальных исхода. 6 человек умерли в нашем регионе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 января 2021 года.Каждый день число жертв коронавируса становится только больше. 11 января жертвами пандемии были признаны 6 жителей Волгоградской области. За все время коронавирус унес жизни 513 волгоградцев.Из положительных моментов выделяется большое число выписывающихся с выздоровлением волгоградцев. За минувшие сутки благополучно завершили лечение 249 пациентов. С марта коронавирус победили 36 375 жителей Волгоградской области.В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 5 509 человек - 5 474 взрослых и 35 детей. Среди них коронавирус у 1 413 пациентов.С 11 января после новогодних каникул дети вернулись в школы и детские сады. В ряде волгоградских СМИ появились сообщения, что в общеобразовательных учреждениях дети должны находиться в масках. Однако эта информация оказались ложной. Никаких нововведений из-за коронавируса в школах региона не произошло.