5 января 2021 года умер старейший клирик Калачевской епархии протоиерей Иоанн Симора. Он был настоятелем храма Покрова Божией Матери в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Ему было 65 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Калачевской епархии.Протоиерей Иоанн Симора в 1956 году в Украине. Окончил Московскую Духовную семинарию. В марте1985 года был рукоположен во диакона, а 19 декабря того же года Архиепископ Саратовский и Вольский Пимен (Хмелевской) посвятил отца Иоанна Симору во пресвитера.Последние годы отец Иоанн являлся настоятелем Покровского храма. Буквально 19 декабря 2020-го он отметил 35-летие священнической хиротонии, а спустя полмесяца отошел ко Господу.«Отпевание состоится 7 января. В 9.00 в Покровском храме поселке Средняя Ахтуба будет отслужена заупокойная Литургия. В 11.00 наачнется отпевание новопреставленного протоиерея Иоанна», - сообщают в епархии.Напомним, что 23 декабря отошел ко Господу настоятель Казанского собора Волгограда Вячеслав Жебелев.