Больше месяца настоятель кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Волгограда Вячеслав Жебелев боролся с коронавирусом, но, к сожалению, новая болезнь оказалась сильнее. 23 декабря сердце протоиерея остановилось. Печальную информацию «КП-Волгоград» подтвердили в пресс-службе Волгоградской епархии.- Да, протоиерей Вячеслав Жебелев, увы, ушел из жизни, - подтвердил протоиерей Алексей Маслов, ректор Царицынского православного университета, руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ. - Он долгое время боролся с коронавирусом, но точные причины смерти будут известны позже.Напомним, Вячеслав Жебелев заболел коронавирусом еще в середине ноября. Поначалу лечился амбулаторно, но лечение результатов не приносило – его состояние продолжало ухудшаться, и его положили в больницу. Сначала в палату, потом перевели в реанимацию. С 1 декабря он находился в отделении интенсивной терапии и был подключен к аппарату ИВЛ. Медики оценивали состояние священника, как тяжелое. Но родные и близкие, конечно же, надеялись на благополучный исход и верили в выздоровление Вячеслава Жебелева. Однако, коронавирус стал для протоиерея смертельным.Напомним, что Вячеслав Жебелев почти десять лет был несменным настоятелем Казанского собора. Кроме того, он также был настоятелем Александро-Невского прихода, и курировал строительство Александро-Невского собора в центре Волгограда.