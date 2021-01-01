Скоро Рождество, и главная рождественская служба по традиции в Волгограде пройдет в Казанском кафедральном соборе. Недавно он осиротел – от коронавируса скончался прежний настоятель Вячеслав Жебелев, который больше месяца боролся с коронавирусом, лежал в госпитале на ИВЛ, но не смог победить болезнь. После того, как он преставился Господу, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор назначил в храм нового настоятеля. Им стал протоиерей Алексий Кузнецов. До этого священник служил настоятелем в Камышине в Никольском кафедральном соборе. Указ о его назначении подписан 30 декабря, и накануне Нового года отец Алексий обратился к своим прихожанам из Камышина, выразив печаль от грядущей разлуки:- Для меня новость о переводе на другой приход и в другой город стала большой неожиданностью. В Церкви Христовой нет границ, тут не важны расстояния. Уверен, что мы продолжим общаться, будем помнить друг друга и молиться друг о друге, - сказал протоиерей Алексий и пригласил камышан побывать на службе в Казанском соборе Волгограда.А в Камышине Никольский собор возглавил протоиерей Николай Караичев.