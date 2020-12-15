В лидерах по заболевшим ковидом Волжский и Иловлинский район

Еще 268 волгоградцев подкосил коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из 268 заболевших коронавирусом волгоградцев на сегодня пять младенцев, еще трое дошколят и сразу 30 детей школьного возраста. Но больше всего ковид все же «прошелся» по категории 50+ - сразу 126 заразившихся за сутки в Волгограде и области солидного возраста. На Волгоград приходится менее половины заболевших – 103 человека. В Волжском на сегодня 32 инфицированных. Выбился в лидеры по заболеваемости и Иловлинский район – сразу 39 положительных тестов за сутки. В целом на 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области.

На 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Камышине на сегодня 15 ковид положительных пациентов, в Городище, Жирновском и Новоанниском районах по 13 человек, заболевших коронавирусом. По семь инфицированных зафиксировали в Ленинском и Быковском районах, шесть – в Михайловке, по пять в Дубовском и Калачевском районах, следом идет Светлоярский – плюс 4 пациента. Котово и Фролово добавили в списки ковидных по два человека, Алексеевский и Суровикинский районы – по одному.

В целом же лидеры по заболеваемости не изменились. Это крупные города – Волгоград, Волжский и Камышин, а также ближайшие к Волгограду Среднеахтубинский и Городищенский районы. Но их уже догоняют другие. Исключение – четыре района области, где меньше ста заболевших коронавирусом на середину декабря.