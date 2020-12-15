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В лидерах по заболевшим ковидом Волжский и Иловлинский район

На 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еще 268 волгоградцев подкосил коронавирус.

Еще 268 волгоградцев подкосил коронавирус.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из 268 заболевших коронавирусом волгоградцев на сегодня пять младенцев, еще трое дошколят и сразу 30 детей школьного возраста. Но больше всего ковид все же «прошелся» по категории 50+ - сразу 126 заразившихся за сутки в Волгограде и области солидного возраста. На Волгоград приходится менее половины заболевших – 103 человека. В Волжском на сегодня 32 инфицированных. Выбился в лидеры по заболеваемости и Иловлинский район – сразу 39 положительных тестов за сутки. В целом на 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области.

На 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области.

На 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Камышине на сегодня 15 ковид положительных пациентов, в Городище, Жирновском и Новоанниском районах по 13 человек, заболевших коронавирусом. По семь инфицированных зафиксировали в Ленинском и Быковском районах, шесть – в Михайловке, по пять в Дубовском и Калачевском районах, следом идет Светлоярский – плюс 4 пациента. Котово и Фролово добавили в списки ковидных по два человека, Алексеевский и Суровикинский районы – по одному.

В целом же лидеры по заболеваемости не изменились. Это крупные города – Волгоград, Волжский и Камышин, а также ближайшие к Волгограду Среднеахтубинский и Городищенский районы. Но их уже догоняют другие. Исключение – четыре района области, где меньше ста заболевших коронавирусом на середину декабря.

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