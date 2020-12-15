Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 декабря: и снова рекорд – плюс 6 смертей

Все о коронавирусе на 15 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области вот уже который день приближается к трем сотням: как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 15 декабря 2020 года в регионе зарегистрировано еще 268 случаев. Всего зараженных – более 31 тысячи в области, свыше двух миллионов в России. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 15 декабря.

Распространение коронавируса по ЮФО.

Вместе с резким увеличением заболевших, растет и число вылечившихся от коронавируса волгоградцев. 15 декабря выписали 222 пациента, что ненамного меньше прироста и говорит о стабилизации ситуации в целом. Всего в Волгоградской области с момента пандемии выздоровело почти 30 тысяч человек. При этом растет и география распространения опасного вируса.

На 15 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но вместе с тем растет статистика смертности: за сутки подтверждено еще 6 летальных исходов. Это печальный, но «рекорд». Всего в регионе от ковида умерли 378 человек.

Отметим, что в Волгоградской области вакцинируют от коронавируса минимум 700 тысяч человек, это поможет сдержать инфекцию в дальнейшем. Первые на очереди волгоградцы, чьи профессии подразумевают контакт с большим числом людей (врачи и прочие). Уже в 2021 году любой волгоградец сможет сделать прививку по полису ОМС в специальном центре.