Самоизоляцию пенсионерам 65+ в Волгоградской области продлили на 6 недель

Пенсионеры должны будут сидеть дома еще полтора месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликована новая версия постановления губернатора №179, по правилам которого волгоградцы вынуждены жить с весны, когда в регионе выявили первого заболевшего ковидом. Режим самоизоляции и прочие карантинные ограничения по коронавирусу в Волгоградской области продлили еще на полтора месяца – по 24 января 2021 года включительно. До этой же даты смогут продлить в ФСС согласно постановлению больничные листы работающие пенсионеры региона старше 65 лет, которые должны будут оставаться все праздничные дни в самоизоляции. Но есть и хорошая новость – закручивать гайки перед новогодними праздниками, вводить новые ограничения и объявлять локдаун власти Волгоградской области пока не собираются.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на текст документа, продлевать листки по временной нетрудоспособности в ФСС будут в три этапа – с 14 по 27 декабря 2020, с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года и с 11 по 24 января 2021 года. Именно фразы и дополнили действовавшее на сегодняшний день режимное постановление губернатора Волгоградской области №179.

В регионе ежедневно фиксируют более 260 заболевших коронавирусом и 5 – 6 смертей, но до 30% зарезервированных в ковидных госпиталях коек остаются свободными. Напомним, в канун новогодних праздников в Волгограде и области действует запрет на ночные развлечения, большие семейные праздники, банкеты и корпоративы. А маски и перчатки – обязательный атрибут.