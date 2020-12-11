Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 декабря: плюс 264 заболевших, врачи массово делают прививки от ковида

Положительный результат теста на коронавирус за сутки получили 264 волгоградца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый день прирост заболевших в Волгоградской области плюс-минус одинаковый. Ситуация стабильно непростая, и к 11 декабря в статистике заболевших снова 264 жителя Волгоградской области. Столько человек за последние сутки получили из лаборатории положительный результат теста на коронавирус. Как сообщили «КП-Волгоград» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране за сутки коронавирус подтвердился у 28 тысяч 585 человек, а всего в нашей стране за время пандемии ковидом заболели больше двух с половиной миллионов россиян. И это только тех, у кого инфекцию показал ПЦР-тест. Он бывает и ложноотрицательный.

Уже завтра число заразившихся коронавирусом волгоградцев перешагнет рубеж в 30 тысяч. За этот год из-за ковида мы потеряли 359 человек - за последние сутки еще 5 жителей области умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Цифра еще будет расти по мере того, как комиссии будут проводить экспертизы. От смерти человека до попадания в статистику проходит порой больше месяца.

Статистика по заболевшим на 11 декабря.

В то же время в Волгограде началась массовая вакцинация от нового вируса. Вчера, 10 декабря, заработали прививочные центры, и первые желающие получили прививку от коронавируса. Пока в очередь записывают только врачей - у них самый большой риск заразиться. Следом вакцину уколют учителям и соцработникам. Всего в регионе должны привить 30% населения, люди других профессий смогут сделать прививку скорее всего уже после Нового года - вакцина поступает в регион партиями. Записаться в очередь можно будет в прививочных центрах.

Еще одна хорошая новость - большинство людей все же выздоравливают после заражения. Так, вчера больничные листы закрыли 260 жителей нашего региона. Перед выпиской они получили отрицательный результат теста на ковид. Тем, кто болел тяжело, еще предстоит реабилитация. Как напоминает оперативный штаб по коронавирусу Волгоградской области, победившие ковид пациенты могут поделиться своими антителами с теми, кто на грани жизни и смерти. Донорскую плазму продолжают переливать в реанимациях региона, а сдать ее можно в Волгоградском областном центре крови. Консультации по номеру (8442) 37-69-65, ежедневно в рабочие дни с 13:00 до 15:00.