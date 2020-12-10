Совет Федерации рассмотрит вопрос о волгоградском времени 16 декабря

Фото: сайт Совета Федерации

Совет Федерации рассмотрит вопрос о переводе Волгоградской области в московский часовой пояс на ближайшем заседании. Оно запланировано на 10 часов утра по московскому времени 16 декабря. В повестке заседания законопроект об отнесении Волгоградской области к 2-й часовой зоне числится под номером 28. Докладчиком выступит член комитета Совета Федерации по экономической политике Олег Ткач – представитель «Единой России», сенатор от Калининградской области.

Напомним, Государственная дума 9 декабря в третьем окончательном чтении приняла законопроект, инициатором которого стали парламентарии Волгоградской области. За перевод стрелок часов накануне высказались 332 депутата, 14 проголосовали против, еще 9 законодателей воздержались. Если документ поддержат в Совете Федерации, его подпишет глава государства. И 27 декабря в 2.00 волгоградцы переведут стрелки на час назад.

А сторонники местного времени не бросают бороться. Они планируют записать обращение на Прямую линию Владимиру Путину.