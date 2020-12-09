Юные гимнасты Волгограда возобновили занятия в школе Исинбаевой

Тренировочный процесс постепенно возобновляется в спортивной школе №1, которая находится на улице Пугачевской в Волгограде. В здании провели капитальный ремонт. Построено оно было 45 лет назад, поэтому требовалось немало вложений, чтобы привести в порядок спортзалы, холл, комнатах техперсонала, лестницах, санузлах и в других помещениях школы. Также отремонтировали вентиляцию.

- Подрядчик провел усиление железобетонных колонн, элементов перекрытия, укрепили несущие балки, лестницу, заново выполнили отмостку сооружения, восстановили кирпичную кладку там, где это необходимо, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Отметим, на состояние школы обратили внимание после слов олимпийской чемпионки Елены Исинбаеваой, которая занималась там гимнастикой. Теперь у252 юных волгоградцев есть не только 5 отремонтированных спортзала, но и масса современного оборудования: кольца, брусья, бревна, мостики и многое другое.