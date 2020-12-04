Прокуратура проверит, почему в лицее Волгограда заболели сразу 22 ребенка

В школу с проверками нагрянули также и сотрудники Роспотребнадзора, и чиновники. Фото: Юлия Данильченко

Сотрудники прокуратуры Волгограда организовали проверку по факту массового заболевания школьников в городском лицее №11 Ворошиловского района.

«По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования», - сказано в пресс-релизе волгоградского областного ведомства.

Напомним, с 3 на 4 декабря в больницы Волгограда обратились родители сразу 22-х детей – все они, как оказалось, ученики одного общеобразовательного учреждения. Дети жаловались на тошноту. Двоих школьников даже пришлось госпитализировать в инфекционное отделение волгоградской областной детской клинической больницы.

В интернете появились слухи, что дети отравились в школьной столовой. Но эти слухи быстро опровергли. Предварительный диагноз, который установили медики, – энтеровирусная инфекция.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят и свою проверку по данному факту.