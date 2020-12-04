В волгоградском лицее №11 вспышка энтеровируса: заразились 22 ученика, 2 в больнице

Двух учеников госпитализировали в детскую больницу с предварительным диагнозом "гастроэнтерит". Фото: Юлия Данильченко

Утром 4 декабря стало известно о вспышке энтеровирусной инфекции в лицее №11 в Ворошиловском районе Волгограда. По информации облздрава, с 3 на 4 число родители 22 учащихся обратились за медицинской помощью, вызывали педиатров на дом, так как дети чувствовали себя плохо. Двоих пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтерит».

Уже сегодня медики проводят обследования учащихся, которые пришли на занятия, а представители волгоградского Роспотребнадзора начали расследование. Им предстоит выяснить точные причины недомогания у детей. Некоторые родители поначалу забили тревогу, что виновата столовая, однако все признаки заболевания говорят об инфекционном способе заражения.

- На текущий момент клиническая картина течения заболевания и распространения инфекции соответствуют энтеровирусной инфекции, однако для постановки точного диагноза проводятся все необходимые исследования, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Так считает и волгоградка Елена, которая водит свою дочь в начальные классы.

- Моя дочь ходит в 4 класс, у нее, слава богу, все в порядке. Виновата не столовая, конечно, кормят у нас хорошо. Родителей уже проинформировали, что это инфекция, - рассказала женщина.

В мэрии также подтвердили, что по причине плохого самочувствия в учебное заведение не пришли 22 школьника, еще 25 пропустили занятия по иным причинам, не связанным с болезнью. Всего в лицей №11 сегодня пришли 1026 учащихся, в том числе 388 младшеклассников.

СПРАВКА КП

Энтеровирусной инфекцией чаще страдают дети от 3 до 10 лет. Она передается воздушно-капельным путем (один из способов). Возбудителем является вирус рода Enterovirus. Среди частных симптомов: головная боль, тошнота, температура.