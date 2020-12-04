«Снеговик-музыкант» и «Волк с подарком»: власти Волгограда потратят более 4 миллионов рублей на украшения к Новому году

В этом году мэрия обещает добавить огней и красок на улицы города к Новому году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Эти новогодние праздники, наверное, впервые пройдут без привычных корпоративов, детских утренников и массовых гуляний из-за пандемии. Но никакой коронавирус не сможет испортить праздничное настроение. А, чтобы хоть как-то скрасить серые будни волгоградцев в эти дни, мэрия установит в городе еще больше светящихся арт-объектов, украшений и фотозон. «КП-Волгоград» уже писала, где в Волгограде можно будет сделать лучшее праздничное селфи. Но, как оказалось, кроме старых украшений в городе появятся и новые инсталляции. На их покупку из бюджета города выделили почти 4 миллиона рублей. Еще полмиллиона потратят на плакаты и баннеры с поздравлениями.

Как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, к Новому году в Волгограде установят кроме привычных шароелок и избушек, еще воесмь световых фигур. В частности, появятся светящийся Дед Мороз и «Северный Олень», «Зайчик», «Медведь с медвежонком», «Белка» и еще одна «Упряжка с подарками». А еще «Снеговик-музыкант», «Волк с подарком» и «Семья оленей».