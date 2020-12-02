Волгоград украшают к Новому году: где появятся елки и фотозоны

Скоро Волгоград засияет. Не хватает только снега. Фото: пресс-служба мэрии.

Под конец этого года как никогда хочется атмосферы праздника. Из-за коронавирусной пандемии последние месяцы выдались непростыми, поэтому атмосфера Нового года как никогда кстати. Власти города-героя решили уже с первых дней декабря украсить Волгоград и подарить горожанам хорошее настроение.

По традиции настоящая сказка поселится в популярных местах отдыха волгоградцев: в парке Царицынский, на Аллее Героев, в парке Победы, Комсомольском саду, сквере Пушкина, на Центральной набережной и впервые в Александровском саду.

Многие уже заметили 22-метровую красавицу, украсившую набережную. Чтобы она сияла, ее украсили полутора тысячами шаров и гирляндами, в том числе 3D. В скором времени рядом появится каток, горки для любителей покататься, а также большие «подарки».

- Каждый желающий сможет сфотографироваться в тоннеле, входящем в состав светодиодной надписи 2021, или в по-праздничному декорированной фоторамке, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Как уже отмечали в администрации, многие предметы декора хранятся по несколько лет в специальных условиях, что продлевает срок эксплуатации. Затем они путешествуют из одной части города в другую, радуя своей красотой горожан. Например, дерево у «Волгоград Арены» украсят гирляндой с большими голубыми снежинками (в прошлом году она светила в Комсомольском саду).

Уже в конце этой недели можно в пойме реки Царица «вырастет» 18-метровая елочка: ее украсят 450 шарами разных цветов и диаметров, бусами, гирляндами, полутораметровой звездой. Ее живых соседок уже украсили огнями теплых оттенков.

Сделать яркие селфи уже можно в Комсомольском саду. Тут уже поставили несколько арт-объектов: «Резиденция Деда Мороза», «Снежная королева», «Крылья», композиции «Ангелы» и «Пять ёлок». Кстати, тут тоже украсят одну из живых елочек, а вход в сквер будет украшен огнями. Светящиеся олени впервые украсят сквер Пушкина, а на Аллее Героев поставят 12-метровую елку. Также «оживят» фонтан.

- Ещё одно новшество этого года – по-праздничному украсят реконструированный в этом году фонтан «Искусство». Обычно безжизненный в период холодов, этой зимой он заиграет по-новому благодаря сияющей инсталляции в виде брызг и звёзд, - добавили в мэрии.

Конечно, праздник не обойдет новый Александровский сад. Помимо праздничного дерева тут появится фотозона - светодиодная композиция «Свечи». В других районах Волгограда тоже будет много интересного: например, на Тулака поставят фигурки снеговика и Чеширского кота. В Красноармейком районе для фотографий установят фигуры «Королевская карета», «Световой конь», «Звёзды».