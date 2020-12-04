В Урюпинске начнут строить новую поликлинику для онкобольных

Урюпинску - поликлиника, Калачу-на-Дону - инфекционка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получить медпомощь в районах Волгоградской области – дело не всегда простое. В первую очередь, из-за отдаленности населенных пунктов от учреждений здравоохранений. А еще работают специалисты не всех профилей. А тянуть с обращениями к медикам нельзя. Особенно, если это касается пациентов с серьезными заболеваниями. В Урюпинске в 2021 начнут строить новую поликлинику. Врачи в ней будут оказывать помощь горожанам и жителям близлежащих населенных пунктов, у которых обнаружили онкологию или есть подозрения на рак. О готовящемся строительстве 4 декабря заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Урюпинск, сообщили в администрации региона.

А в другом городе региона – Калаче-на-Дону – решили усилить меры для оказания помощи пациентов с инфекционными заболеваниями. В эпоху коронавируса, который никак не ослабевает, это особенно актуально. На базе Калачевой ЦРБ построят инфекционный корпус. Контракт на проектирование и возведение с подрядчиком уже подписали. Как рассказали «КП-Волгоград» в облстрое, в одноэтажном здании развернут 60 коек для пациентов, в том числе 4 реанимационных бокса. Больницу оснастят аппаратами ИВЛ, КТ, рентгеном, оборудованием для эндоскопических и УЗИ исследований. Уделят внимание и обеззараживанию, чтобы разные вирусы, в том числе ковид, не распространялись. В больнице будут камеры для дезинфекции одежды и обуви, а также устройства для обработки карет скорой помощи. Строительство инфекционного корпуса в Калаче должно завершиться в июле 2021 года.

Напомним, 10 ноября в Волжском появилась новая больница для больных с коронавирусом, которая после пандемии станет инфекционной больницей для жителей Заволжья. Стационар на 120 мест возвели за полгода.