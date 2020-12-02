Фермеры Волгоградской области стали производить больше молока и яиц

В этом году фермеры Волгоградской области побили прошлогодние показатели: производство молока выросло до 493,7 тысяч тонн (на 2,6 %), а яиц на 1,5% - до 709 миллионов штук. Увеличилась и число самих фермеров: более ста селян решили заняться животноводством, разработали проекты и получили гранты. Хватает и запаса кормов: аграрии собрали и заготовили для домашних животных более миллиона тонн.

- Увеличению этих параметров способствовали строительство молочного комплекса на 2,5 тысячи голов КРС в ООО «СП «Донское», модернизация производства в АО «Агрофирма «Восток» и на птицефабрике «Волжская», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Правда, цены на эти продукты в магазинах не меняются, а только растут. Хотя закупочная цена за литр молока год назад была совсем абсурдная – 12 рублей. При этом волгоградцы платят за товар местного производства в разы больше.