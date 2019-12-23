2019-12-23T20:18:39+03:00
Общество

«Покупают молоко за 12, а людям продают по 65 рублей»: Андрей Прошаков озвучил Владимиру Путину проблему фермеров Волгоградской области

Общественник рассказал главе государства о пилотном проекте, который планирует реализовать в Иловлинском районе
Юлия Данильченко
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Андрей Прошаков задает вопрос Владимиру Путину. Фото: скрин прямой трансляции.Андрей Прошаков задает вопрос Владимиру Путину. Фото: скрин прямой трансляции.
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О самом вкусном чае и проблемах производителей молочной продукции удалось поговорить волгоградцу Андрею Прошакову с президентом Владимиром Путиным. Диалог между главой страны и общественниками состоялся 23 декабря в Адыгее: вопросы касались проблем развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Фермер Андрей Прошаков, член штаба ОНФ Волгоградской области, житель хутора Медведев Иловлинского района взял слово одним из последних. К вопросу перешел не сразу, поддержал ранее прозвучавший разговор о самом любимом чае президента.

- Вынужден сразу официально заявить, что лучший чай – это донской, между Волгой и Доном, - посоветовал он.

Прошаков решил поднять проблему, которая касается тех, кто снабжает молоком весь регион и получает за это копейки.

- Что может быть толчком для молочного животноводства? Это повышение закупочной цены для сельхозпроизводителя. На протяжении 25 лет цена в рамках сезонного колебания находится в рамках 12-20 рублей. Закупочная цена не меняется, а розничная постоянно растет. Что происходит? Например, селянка, подоив корову, и сдав молоко перекупщику (зимой по 20, а летом по 12 рублей), и отправив своих детей в школу, где они получают завтрак, обед, в том числе молоко, привезенное за сто километров и купленное уже за 65 рублей.

И выдвинул конкретное предложение, которое могло мы исправить сложившуюся ситуацию, при этом сэкономить немало денег.

- Я предлагаю вернуться к той законодательной базе, которая позволит местным муниципальным предприятиям покупать молоко у местных сельхозпроизводителей. У нас в Иловлинском районе примерно 4,5 тысячи детей и норма потребления 900 литров. При условии, если мы будем покупать молоко по 30 рублей, а не по 65, то в день в сельском районе только на одном молоке мы можем сэкономить 31,5 тысяч рублей. Мое предложение, Владимир Владимирович, заключается в том, чтобы вы поддержали пилотную программу в Волгоградской области, которая позволит одновременно повысить закупочную цену и сэкономить, по моему крестьянскому разумению, огромные деньги для бюджета.

Через год, пообещал Прошаков, он обязательно отчитается о проделанной работе и результатах.

- Вы знаете, ведь и сейчас никто не запрещает местным властям закупать продукцию, если она есть на месте, у местных производителей. Но почему-то некоторые предпочитают покупать подороже и издалека. Возникает вопрос: в этом есть какая-то заинтересованность или нет? Нужно разбираться с каждым конкретным случаем. В целом я полностью с вами согласен, но, подчеркиваю – никаких ограничений нет, - ответил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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