Волгоградцы о новом здании у Центрального рынка: «Кто разрешил это нелепое строение?»

Чем дальше стройка, тем больше недоумения у горожан: «Что это за ужас?». Это они говорят про здание рядом с Госбанком и Центральным рынком. До прошлого года на этом месте стояли три одноэтажных павильона под одной крышей, обшитые белым сайдингом. Там располагались офисы микрозаймов и магазинчики. Уже перед чемпионатом мира по футболу было понятно, что торговая галерея больше похожа на сарай, и от взоров туристов ее спрятали за баннерами. А прошлой осенью затеяли реконструкцию.

Сейчас павильоны преобразуют в торговый центр, который по проекту должен быть двухэтажным. Так обещали городские власти, рассказывая о том, что к июню 2020 года на проспекте Ленина, 16 Д будут магазины и фудкорт.

На картинке проекта здание не казалось таким огромным. Фото: мэрия Волгограда.

Но двухэтажка на деле получается такая огромная, что волгоградцы начали переживать – скоро здание будет ростом с соседний дом. И уже закрыло прекрасный вид на Госбанк. «Кто разрешил, кто позволил?» – главные вопросы, которые сейчас задают жители города.

Кажется, что новое здание скоро вырастет вышиной с соседнюю семиэтажку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Здание находится в частной собственности, разрешение на строительство на этом месте двухэтажки собственнику выдали в сентябре 2019 года. Сделала это администрация города. Этому предшествовало заседание градостроительного совета, на котором архитекторы решили, что дом отлично впишется в общую архитектуру. А один архитектор-реставратор, сидя в Астрахани, даже сделал историко-культурную экспертизу, посчитав, что здание, которое он видит на картинке проекта, никак не повлияет на визуальное восприятие расположенных рядом объектов культурного наследия, в частности, здание Госбанка и мясного корпуса рынка. По его же утверждению, постройка не выходит за красную линию проспекта Ленина, то есть не будет выпирать на тротуар, а по цвету фасада будет гармонировать с соседним многоквартирным домом.

Собственник получил разрешение на строительство двухэтажного здания.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как тут не вспомнить снос газетных киосков накануне чемпионата мира? Тогда все павильоны по продаже прессы убрали с проспекта Ленина, утверждая, что они мешают восприятию исторической архитектуры.

Когда-то площадь перед Центробанком специально освободили от киосков, чтобы они не загораживали вид на объекты исторического наследия.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Горожанам только остается дождаться окончания строительства и заключения комиссии по строительному надзору. Эксперты должны будут проверить, не нарушены ли градостроительные нормы. Обещают подключиться к проверке и общественники. Согласно документам, здание должно быть не больше чем 51 метр в длину, от 5 до 7 метров в ширину. Высота первого уровня - 4,05 м и 4,5 м, 2 уровня – 3,5 м. Закончить реконструкцию, облицовку и благоустройство собственник должен к июню этого года.