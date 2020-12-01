За год в больницы с укусами животных обратились пять тысяч волгоградцев

Больше всего случаев бешенства зарегистрировано у беспризорных собак. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вчера, 30 ноября, в Волгограде от бешенства скончалась 8-летняя девочка, которую укусил беспризорный щенок. Это первый смертельный случай от этого заболевания в регионе за последние 7 лет. А вот данные о покусанных животными волгоградцах настораживают. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, за 10 месяцев текущего года в больницы Волгоградской области с укусами животных обратились уже почти 5 тысяч жителей. Если быть точными - 4998 человек.

Эксперты говорят, цифры не критичные, и это даже на 17,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. Но, например, в Волгограде и Камышине показатели обращений людей за оказанием антирабической помощи (уколы от бешенства) превышают среднеобластные.

- Среднеобластной показатель составляет 199,3 на 100 тысяч населения. В Волгограде он гораздо выше - 250,5 на 100 тысяч населения, в Камышине - 225,7 на 100 тысяч населения. Также превышение зарегистрировано в Алексеевском (223,8), Дубовском (237,1), Еланском (243,3), Клетском (252,9), Котовском (274,6), Ленинском (216,3), Октябрьском (251,5), Серафимовичском (271,2) и Фроловском (227,3) районах, - приводят данные в региональном Роспотребнадзоре.

Только в этом году диагноз бешенство был подтвержден у 27-ми животных. Из них 10 – это собаки, 6 кошек, еще шесть - лисы, енотовидные собаки, и 5 случаев из числа малого рогатого скота.

В областном Роспотребнадзоре напоминают, что бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Поэтому настоятельно рекомендуют в случае укусов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

СПРАВКА

Бешенство - острая инфекционная болезнь, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге – к смерти.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных – кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства.

Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей в конце инкубационного периода (до начала проявлений у них признаков болезни).