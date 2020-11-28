Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 ноября: 245 заболевших и столько же выздоровевших

Последние новости о коронавирусе в Волгограде и области. Фото: Артем КИЛЬКИН

23-е место занимает Волгоградская область по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России на утро 28 ноября 2020 года. Сегодняшний прирос, по статистике ИЦК, один из рекордных - 245 заболевших за сутки. При этом общее число зараженных жителей региона с начала пандемии превысило 26 тысяч человек. Всего в стране за один день стало на 27 тысяч больных COVID-19 больше. Из их 510 умерших, более 27 тысяч выздоровевших от общего числа пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 28 ноября 2020 года.

Врачи Волгоградской области делают все возможное, чтобы вылечить поступающих сотнями пациентов. Так, 28 ноября домой отправилось 245 волгоградцев – ровно столько, сколько поступило. А это уже хорошие показатели. Да и региональный Роспотребнадзор уже говорил о том, что ситуация становится стабильной.

Как сообщили специалисты ИЦК, за сутки в регионе три летальных исхода, всего 300 смертельных случаев. В России от ковида умерли почти 40 тысяч человек с марта-месяца.

Отметим, что в области продолжает действовать масочный и перчаточный режимы во всех общественных местах. Пенсионерам +65 желательно находиться на самоизоляции.