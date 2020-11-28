Убийство в чате: в Волгограде подстрекательнице убийцы Романа Гребенюка избрали меру пресечения

Фото: пресс-служба суда.

28 ноября Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения для Анны Мелконян, которую обвиняют в подстрекательстве. «Убийство в родительском чате», жертвой которого стал волгоградец Роман Гребенюк, набирает обороты. Вслед за братом, которому уже предъявили обвинение, его сестра также попала под следствие. Не помогло женщине и то, что у нее двое детей и больная мать. Как рассказали в СУ СКР по Волгоградской области, Мелконян до 24 января 2021 года запрещено получать и отправлять сообщения, как почтовые, так и по интернету, а также выходить из дома с десяти ночи до десяти утра, нельзя общаться с фигурантами уголовного дела.

Напомним, преступление произошло 24 октября в отделении «Сбербанка» в центре города-героя. Анна Мелконян, ее брат Арсен и супруг Армана Смбатян пришли на разборки после ссоры в родительском чате в вайбере. Последние угрожали убить Романа: после избиения последний скончался в больнице.

- По версии следствия, понимая, что реализовать задуманное не удалось, Анна Мелконян склонила к преступным действиям своего родного брата Мелконяна Арсена. При этом супруг Анны Мелконян решил выступить в роли соисполнителя преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

В это же время избрали меру пресечения для супруга "зачинщицы" конфликта: Арман Смбатаян пробудет в СИЗО до 24 января 2021 года. Ведется расследование.