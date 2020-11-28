Осторожно на дорогах: утро в Волгограде и области началось с густого тумана и гололедицы

Автомобилистов прост скорректировать стиль вождения и не нарушать ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 28 ноября густой туман накрыл Волгоград и отдельные районы области. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты Волгоградского ЦГМС, сегодня ожидается переменная облачность, но в основном осадки, что сделает выходной день мрачным и прохладным. Хотя и ожидается от 0...+5º градусов тепла, одеваться стоит потеплее. А ночью температуры упадут до -10º градусов

На трассах в Городишенском, Калачевском, Чернышковском, Суровикинском района, также на магистрали в сторону Москвы и Ростова дороги отработана песко-соляной смесью. Заторов нет, проезд везде обеспечен.

- За дежурные сутки подразделениями ГИБДД по фактам нарушений в содержании автомобильных дорог должностным лицам выдано 6 предписаний на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети, составлено 2 административных материала, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поэтому автомобилистам, которые не успели «переобуться», лучше не выезжать на трассы, особенно областные, а остальным быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Как передают синоптики, на проезжей части возможен черные лед и снег, что повышает риск ДТП.