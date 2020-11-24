Появилось видео ареста волгоградца, напавшего на гаишников

Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.

35-летний волгоградец, который 21 ноября напал с монтировкой на гаишников, еще находится под наблюдением медиков в больнице, но уже пошел на поправку. Поэтому сегодня, 24 ноября к нему, не дожидаясь выписки, нагрянули следователи и судья. Прямо в больничной палате мужчине зачитали судебное решение, согласно которому ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Как только позволят врачи, из палаты под конвоем мужчину отправят за решетку.

- Мужчине инкриминируется совершение преступления по статье «применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, а также угроза применения насилия», - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. – Уже в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, инцидент произошел 21 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Гаишники попытались остановить для проверки БМВ без госномеров. Но водитель попытался сбежать. Когда его все же заблокировали на дороге, он вышел из машины с монтировкой в руках и набросился на инспекторов ГИБДД. Он успел нанести несколько ударов по голове одного из полицейских, пока коллега не открыл огонь (выстрелил преступнику в ногу). Все живы. Гаишник находится на амбулаторном лечении.