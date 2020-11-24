Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы подростком в Волгограде

В Волгограде прокуратура начала проверку по факту стрельбы подростком в Красноармейском районе. Напомним, 22 ноября около 18.00 17-летний юноша, находясь дома с друзьями, решил поупражняться в меткости. С балкона 8 этажа дома на проспекте Героев Сталинграда он выстрелил в подъехавшую во двор машину из пневматического оружия. В автомобиле разбилось стекло, осколки ранили 6-летнюю девочку. На месте происшествия медики «скорой» оказали помощь ребенку, от госпитализации родители отказались. А самого стрелка в кратчайшее время задержали полицейские.

Прокуратура оценит работу органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Также взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят следственные органы, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.