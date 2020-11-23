В Волгограде подросток стрелял с балкона по машинам и ранил шестилетнюю девочку

Пострадавшей девочке медики оказали помощь на месте Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноармейском районе Волгограда подросток решил пострелять с балкона своей квартиры. Происшествие произошло накануне вечером в одном из дворов на проспекте Героев Сталинграда. 39-летний мужчина припарковал машину и услышал выстрел. Пуля попала в заднее стекло автомобиля и разбила его. Осколки попали в 6-летнюю дочь волгоградца. Мужчина сразу же побежал в полицию. Оперативникам не потребовалось много времени, чтобы найти стрелка. Решил проверить свою меткость 17-летний юноша. Он сразу же признался в содеянном, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Подросток был дома со своими друзьями. И им пришла не самая лучшая идея – пострелять из пневматического оружия. О безопасности и о том, что кто-то может пострадать, они не подумали. В итоге выстрел поразил припаркованный автомобиль. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Пострадавшей девочке фельдшеры «скорой» оказали помощь на месте. Родители ребенка от ее госпитализации отказались.