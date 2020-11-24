Суд арестовал напавшего на гаишника волгоградца

Во вторник, 24 ноября, Дзержинский суд Волгограда вынес решение о заключении под стражу 35-летнего Левона Оганесяна, который напал на полицейского и несколько раз ударил его железным прутом. Заседание прошло прямо в больничной палате, где сейчас находится раненый налетчик. Напарник пострадавшего сотрудника ГИБДД прострелил ему ногу.

- Расследование продолжается, в ближайшее время фигуранту уголовного дела будет предъявлено обвинение, - сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Уголовное дело завели по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, днем 21 ноября экипаж ДПС увидел в Дзержинском районе Волгограда старенький красный БМВ с недействительными номерами, водитель которого при обгоне выехал на встречку. После небольшой погони машину блокировали у центра переливания крови на Ангарской. При задержании 35-летний волгоградцев вышел из машины с железным прутом, которым с ходу ударил по голове сотрудника ГИБДД. Напарник полицейского выстрелил сначала в воздух, затем по ногам нападавшего.